Caputi: “La stagione non è ancora compromessa, tutti i sostituti tranne Conte sarebbero presi di mira”

Ai microfoni di Maracanà, programma in onda su TMW Radio ha parlato il giornalista Massimo Caputi della situazione Garcia e di ciò che sta accadendo al Napoli. Queste le sue parole: “Difficile che un allenatore si dimetta, anche quando la situazione non è delle migliori. Credo che ADL in questo caso si sia incartato, da una parte il personaggio lo conosciamo, ma la scelta di Garcia a monte non si è rivelata felice. Si è sottovalutato l’addio di due personaggi molto importanti come Spalletti e Giuntoli. C’è qui l’egocentrismo del presidente che credeva di poter risolvere tutto indipendentemente dagli uomini. La scelta di Garcia ha sorpreso tutti, e questo fa capire che per allenare il Napoli non c’era la fila. Andare a prendersi l’eredità di Spalletti sarebbe stato difficile per tutti. Garcia ha fatto degli errori, però quando i giocatori si sentono insostituibili e vincenti e lo mandano a quel paese, senza che la società faccia nulla, allora sono responsabili. Per me la stagione non è ancora compromessa. La qualità della rosa alla fine garantisce risultati, se trova un po’ di tranquillità. A parte Conte tutti gli altri a Napoli verrebbero messi nel mirino. Se il nuovo tecnico dovesse disgraziatamente sbagliare qualche partita verrebbe mangiato. Non è facile prendere questa eredità”.