Borja Valero: “Le due squadre destinate a lottare per il titolo sono le milanesi, non dimentico però il Napoli”

L’ex centrocampista di Fiorentina ed Inter Borja Valero ha parlato della lotta Scudetto in Serie A. Secondo lui le favorite sono Milan ed Inter, e poco dietro ci sono Juventus e Napoli. Queste le sue parole: “Milan ed Inter sono le due squadre destinate a lottare fino alla fine per la prima posizione, le considero in pole position. Poco dietro invece metto la Juventus che potrebbe sfruttare la mancanza delle coppe europee, il gioco non è brillante ma efficace. Non dimentico il Napoli, che se dovesse recuperare certezze sarebbe lì”.