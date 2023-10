Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto a proposito delle voci che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter, Aurelio De Laurentiis ha aperto la trattativa per cercare di accaparrarsi il tecnico salentino. “Avviati i contatti tra il Napoli e Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis in azione per provare a portare il tecnico salentino in azzurro”.

