Alessandro Renica su Rai Radio 1: commenta l’idea Conte

L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato del possibile approdo di Conte a Napoli ai microfoni di Rai Radio 1:

“Conosciamo la gestione De Laurentiis: compra dei giovani talenti e poi li vende, questa politica ha portato dei risultati importanti, grazie anche allo scouting. Il Napoli ha grandi campioni e Conte lo sa bene, ci starà facendo un pensiero, con giocatori forti come Osimhen diventa abbastanza facile fare gli allenatori. Sicuramente costa tanto e poi, conoscendo il suo carattere, mi sorgono dei dubbi se sia in grado di gestire una piazza come Napoli alle prime difficoltà”.