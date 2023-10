Corriere dello Sport – ADL potrebbe rinunciare alla Supercoppa Italiana

Come descrive il Corriere dello Sport c’è un problema sul luogo in cui si terrà la Supercoppa Italiana, con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che esprime preoccupazioni sulla sicurezza e preferirebbe che l’evento si svolgesse in Italia anziché in Arabia Saudita.

De Laurentiis sembra evidenziare anche i recenti eventi in Israele come motivo di preoccupazione in termini di sicurezza nel Medio Oriente. Tuttavia, sembra che secondo quanto trapelato da via Rosellini, non ci siano possibilità di spostare l’evento dalla Arabia Saudita.

In caso il Napoli decidesse di non partecipare all’evento in Arabia Saudita, il Milan sarebbe pronto a sostituirlo. Tuttavia, al momento non è possibile escludere nulla e la situazione sembra ancora in evoluzione. Si tratta di una questione che coinvolge sia aspetti sportivi che geopolitici, e potrebbe richiedere ulteriori sviluppi e decisioni nelle prossime settimane.