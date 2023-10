ADL: “Non ha senso giocare la Supercoppa in Arabia per qualche milione in più. Facciamola all’Olimpico!”

Nel suo intervento alla Luiss, ADL ha parlato della questione boicottaggio della Supercoppa da parte del Napoli: “I paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto di donne e lavoro. Lo sport dovrebbe includere benessere e salute, se questo viene a mancare mi devo preoccupare. Visto cosa sta succedendo in Israele? Con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono, ve ne rendete conto? Tutto questo per guadagnare qualche milione in più? Io non voglio boicottare nulla ma dico facciamola all’Olimpico, perchè dobbiamo andare fin lì? Ho solo detto ragionate”.