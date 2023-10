Supercoppa Italiana, cambiano le date: ecco quando giocherà il Napoli!

E’ arrivata poco fa la conferma ufficiale, slitta la Supercoppa Italiana. La Final Four della competizione si sarebbe dovuta giocare dal 4 all’8 gennaio, ma le autorità saudite hanno richiesto uno spostamento che è stato accolto dalla Lega. Ciò ha scatenato l’ira del patron Aurelio De Laurentiis, che avrebbe addirittura pensato di non far partecipare il Napoli alla competizione. Al momento non è stata designata una fascia di giorni sostitutiva, ma la Supercoppa dovrebbe disputarsi tra il 20 e il 26 gennaio.

Questo cambiamento ha portato ad una variazione anche nel calendario della 19ª e 21ª giornata di Serie A. La 19ª giornata di campionato dunque sarà disputata regolarmente nelle date e negli orari previsti. Invece per quanto riguarda la 21ª giornata di Serie A, le squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana disputeranno gli anticipi nella giornata di mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio. Il resto delle partite invece si giocheranno domenica 21 gennaio.

Cambiano anche le date degli ottavi e dei quarti di finale della Coppa Italia, con i match che si disputeranno rispettivamente il 3 e il 10 gennaio, i quarti di finale.

Ricordiamo che il Napoli Campione d’Italia affronterà in semifinale di Supercoppa la Fiorentina, perdente della Coppa Italia 22/23. A completare il tabellone è l’altra semifinale tra Lazio e Inter. La seconda classificata della Serie A 22/23 e la vincente della Coppa Italia 22/23, come da regolamento.