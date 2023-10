Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso dell’intervallo di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn.

“Sicuramente a Raspadori toccherà fare meglio in faze offensiva, mentre io svolgerò compiti più difensivi. Dobbiamo andare ad attaccare tutti insieme per vedere chi vince. La Fiorentina palleggia bene e ha qualità, dobbiamo prendere le redini e non far girare il loro gioco”.