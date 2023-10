TuttoSport – Poco lavoro con il gruppo squadra per Rrahmani: non verrà rischiato

Amir Rrahmani non prenderà parte al match di stasera contro la Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il difensore kosovaro non verrà rischiato, con la speranza di rivederlo a questo punto dopo la sosta con la maglia azzurra: “Il kosovaro ha svolto parte di lavoro in gruppo e l’altra parte personalizzato in campo, sarebbe un azzardo schierarlo anche solo per pochi minuti. Dopo la rifi nitura a Fuorigrotta, la squadra ha cenato all’interno dello stadio per poi trascorrere la notte con le famiglie. Appuntamento questa mattina nell’hotel panoramico di Pozzuoli. Il programma prevede il pranzo condiviso, il riposo e poi tutti nel bus per raggiungere lo stadio Maradona”.