Rudi Garcia non ha particolari dubbi per la formazione da schierare stasera al Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Qualche riflessione è in corso da parte di Rudi. Perché a tre staffette sta pensando, il francese: Cajuste per Anguissa, Lindstrom per Politano e Raspadori per Osimhen. Sì, magari entreranno tutti nella ripresa, ma ieri sul prato di Fuorigrotta Garcia ha insistito nelle prove tattiche. Ma partiranno i titolarissimi”.