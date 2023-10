Il Mattino – Il Napoli vuole già “riscattarsi”: al Maradona 3 punti fondamentali

Il Napoli vuole riscattarsi già da stasera al Maradona contro la Viola.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Stasera, con la Fiorentina, gli azzurri devono riprendersi dallo sfregio bruciante della sconfitta in casa con il Real allenato da Ancelotti che ridimensiona i sogni di grandezza in Champions. Perché le notti in giro per il Vecchio Continente, un anno fa, da quelle con il Liverpool al Maradona e a quelle di Glasgow e Amsterdam, consegnavano poi al campionato la sensazione di una corazzata”.