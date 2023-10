Il Mattino – Fiorentina con meno riposo: il Napoli deve approfittarne

Il Napoli dovrà approfittare dei due giorni di differenza tra match europei in casa azzurra e in casa viola.

L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato stamane, facendo riferimento all’indubbia fatica da smaltire per gli uomini di mister Italiano, che hanno giocato giovedì sera in Conference League: “La qualità e la ricchezza dell’organico del Napoli consentono a Rudi Garcia di neutralizzare la dispersione di energie da Real Madrid. Ma alla fine giocheranno sempre gli stessi, anche se molti hanno giocato 7 partite in 20 giorni. Diciamolo: la Fiorentina non è messa meglio. Ha 48 ore di riposo in meno e la Conference non è una parentesi di gioia”.