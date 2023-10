Retroscena di mercato di Balotelli ai microfoni di TvPlay, ecco le sue parole: “Sognavo di giocare al Barcellona quando ero piccolo. Prima di andare all’Inter feci sei mesi lì. Dovevo firmare con il club blaugrana, ma il presidente del Lumezzane chiedeva tanti soldi per la mia cessione e il Barcellona non voleva pagare troppo per un calciatore che non era della Cantera. Mi allenai con Alcantara, Dos Santos…Eravamo tutti insieme. Poi dopo 3-4 mesi chiamò Moratti e andai all’Inter”.