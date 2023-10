Al Maradona sarà sfida tra due calciatori dalla tecnica sopraffina: Kvara sfida Nico

Al Maradona andrà in scena una gran bella sfida tra il 77 del Napoli e il 10 della Fiorentina.

Napoli e Fiorentina hanno dalla loro due esterni d’attacco connotati da un valore aggiunto, da una qualità eccelsa e da caratteristiche tecniche che in pochi hanno in Europa. Come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, stasera sarà Kvara contro Nico Gonzalez: “Khvicha è un destro che parte da sinistra, Nico è un mancino che parte da destra. Sono i depositari della fantasia e, nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, il loro è un compito affascinante e anche gravoso. Kvaratskhelia è stata la grande sorpresa della scorsa stagione: dopo alcuni mesi gli avversari hanno cominciato, invano, a raddoppiare su di lui. Potevano anche triplicare, ma il georgiano spariva e riappariva oltre il muro con il pallone tra i piedi e la porta davanti”.