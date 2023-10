Tuttosport – Niente turnover con Cajuste e Lindstrom, resta il dubbio Rrahmani

Dopo la rifinitura di oggi, il Napoli potrà comunicare i convocati di Napoli-Fiorentina. Intanto, Rudi Garcia riflette sulla squadra da schierare in campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, “il pensiero di Garcia sui prossimi avversari è tale da non lasciar credere che sia adottato il turn over con l’inserimento di Cajuste e Lindstrom“. Più probabile che venga schierata la stessa formazione della gara con il Real Madrid. Resta il rebus Rrahmani: recuperato dall’infortunio contro il Braga del 20 settembre, adesso sta a Garcia valutare se convocarlo o meno.