José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato del suo futuro in un’intervista al un programma arabo ‘Elhekayashow‘, ecco le sue parole: “Sono a Roma, sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui. Poi nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è anche che lavorerò in Arabia. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente“. Ricordiamo che il tecnico giallorosso rischia la panchina della Roma dopo gli ultimi risultati poco buoni.