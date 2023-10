Modugno, Sky: “Ostigard-Natan sarà la coppia centrale”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto da Castel Volturno discutendo di quale sarà la formazione per Napoli-Fiorentina. Si discute sulla scelta tra Mario Rui e Olivera per la posizione a sinistra, suggerendo che Garcia dovrà prendere una decisione in merito a chi schierare. Il giornalista ci annuncia che Ostigard e Natan saranno i difensori centrali per la partita. Si menziona che Politano sembra offrire di più rispetto agli altri attaccanti al momento, quindi è probabile che giochi. Tuttavia, si fa notare che Lindstrom dovrà migliorare il suo rendimento, come sottolineato da Garcia in conferenza stampa.