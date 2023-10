Da Firenze – Tifosi delusi da alcuni atteggiamenti, a Napoli si riparte da Arthur e Nzola

Il Napoli ospiterà domani la Fiorentina al Maradona. Alla vigilia del match valido per l’ottava giornata di Serie A, il Corriere Fiorentino cerca di individuare la formazione della Viola. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“E’ indubbio che certi giocatori abbiano deluso giovedì, soprattutto per l’atteggiamento: Sottil, Lopez, Mandragora, Beltran, sono tutti giocatori che – seppur per cause diverse – non hanno inciso, costringendo agli straordinari elementi come Bonaventura e Gonzalez che avrebbero potuto essere gestiti sul finale di gara.

Beltran è chiaro che debba entrare ancora nei meccanismi. L’atteggiamento non manca: corre, si sbatte, pressa, si propone. Ma il problema (grosso) è che non è mai pericoloso. Discorso diverso per Sottil, che giovedì ha giocato una delle peggiori partite da quando è a Firenze. Per lui il tempo sta per scadere e nei 369’ raccolti finora non è riuscito a realizzare né un gol né un assist. E nel frattempo che Italiano aspetta che anche Lopez batta un colpo, a Napoli si ripartirà da Arthur e Nzola”.