CdS – Rrahmani convocato con la Fiorentina? Le ultime sul difensore

Amir Rrahmani potrebbe essere convocato per la sfida di domani contro la Fiorentina. Il difensore è reduce da un infortunio procurato nella trasferta di Braga. Sta meglio, la nazionale kosovara non l’ha convocato per permettergli di recuperare. Intanto, Rudi Garcia valuta cosa fare. Rrahmani è una pedina fondamentale per il Napoli e proprio per questo non bisogna rischiare. Il tecnico francese potrebbe convocarlo anche semplicemente per concedergli di respirare l’aria di squadra oppure attendere la trasferta col Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport.