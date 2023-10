Barzagli: “Napoli e le milanesi più forti della Juve”

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Questa Juve fuori dall’Europa è favorita per lo scudetto? “Se stanno giocando tutti a nascondino… Quella di Allegri e Pioli è pura strategia, si rimbalzano la pressione a vicenda. La Juventus non è la favorita, ma ha una squadra con tanti nazionali e deve pensare di poter fare un grande campionato. Detto questo, almeno a livello di rosa, le milanesi e il Napoli hanno qualcosa in più. I nerazzurri sono più consapevoli dopo la finale di Istanbul. Il Milan mi sta sorprendendo in positivo e il Napoli, se torna a carburare come un tempo, ha talento“.