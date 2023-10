Reja: “Basta frottole, Osimhen non è facile da gestire, Kvara non sorride più”

L’ex allenatore del Napoli Edy Reja è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione che sta vivendo il club azzurro.

Di seguito le sue parole: “Victor Osimhen e la sua situazione di disagio, con tanto di mancate esultanze ai gol, non sono facili da gestire per un allenatore? Osimhen non è facile da gestire. Sotto l’aspetto caratteriale, devi conoscere bene i ragazzi”.

Poi Reja ha continuato: “Serve un colloquio costante specie con calciatori come Osimhen. Anche Khvicha Kvaratskhelia non sorride più. Vedo un po’ di tristezza in generale e questo mi dispiace. Non puoi raccontare delle frottole: io l’ho sempre pensata così, si deve dire la verità. La stessa cosa deve succedere con questi grandi calciatori. Osimhen è un trascinatore, ha dei mezzi straordinari. Deve essere messo in condizione di segnare con serenità. Per riuscirci, serve un confronto costante”.