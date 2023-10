D’Alessandro, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Televomero, per parlare del match perso dal Napoli contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Osimhen fa troppo capricci. Meret non ha colpe sul terzo gol del Real Madrd. Gli spagnoli sono stati molto fortunati, sia al Maradona ma anche al Bernabeu contro l’Union Berlino. L’agente di Mario Rui ha parlato in modo eloquente, ma perché parlare dopo una sconfitta e non dopo una vittoria?”.