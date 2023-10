La Fiorentina, durante il riscaldamento a pochi minuti dal match di Conference League contro il Ferencvaros, perde per infortunio il portiere Christensen. Il calciatore ex Herta Berlino si è dovuto fermare per un problema al quadricipite sinistro, negandogli la presenza dal primo minuto nella sfida. La Viola non avrebbe comunque problemi perché contro il Napoli sarebbe sceso in campo a priori il portiere Terracciano.