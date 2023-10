Ulivieri: “Le parole di Giuffredi? Non deve dare indicazioni all’allenatore”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito delle recenti dichiarazioni di Mario Giuffredi in merito al minutaggio del suo assistito Mario Rui.

“Il procuratore di Mario Rui deve fare il suo mestiere che non è quello di dare indicazioni o giudizi ad un allenatore riguardo la gestione di un suo assistito. Quindi Garcia rispetto alle parole di Mario Giuffredi può reagire in due modi: o lo manda a quel paese o fa finta di nulla. Col Real Madrid ho visto un Napoli positivo. Credo che il quadro della situazione lo abbiano dipinto i tifosi del Napoli al termine del match con quegli applausi. Nel momento in cui il pubblico del Maradona si complimenta con la squadra in quel modo significa che la prestazione è stata di gran livello”.