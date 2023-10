Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Secondo me il Napoli di Garcia è in crescita, ha fatto bene in campionato. Anche in Coppa il Napoli è uscito tra gli applausi il che vuol dire che c’è riconoscimento dai tifosi che questa squadra sta crescendo. Le critiche fanno parte del nostro mestiere. Le cose non andavano, il Napoli giocava male e il responsabile è l’allenatore”.