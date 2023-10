Tmw – Il malcontento di Mario Rui nasce dalla panchina contro il Real Madrid. Il retroscena

L’ultima grana scoppiata in casa Napoli riguarda l’utilizzo di Mario Rui. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha dichiarato che il minutaggio concessogli da Rudi Garcia è irrispettoso. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il malcontento del calciatore portoghese nascerebbe dalla decisione del tecnico di non schierarlo titolare contro il Real Madrid nonostante la panchina nella gara precedente: Lecce-Napoli.

“Mario Rui si aspettava di giocare la partita contro il Real Madrid dopo i novanta minuti in panchina contro il Lecce. Questa è la motivazione del malcontento del calciatore che, in estate, aveva prolungato con il Napoli dopo essere stato uno dei migliori terzini dello scorso campionato, per assist e continuità di rendimento. Il tecnico aveva anche fatto capire allo stesso Mario Rui che sarebbe stato utilizzato, dopo che anche contro il Braga, nella prima sfida europea, era finito in panchina, senza entrare in campo. I due minuti sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come poi riferito dallo stesso agente del calciatore, Mario Giuffredi. Una situazione spinosa che è scoppiata alla prima sconfitta dopo l’Osimhen gate. Resta da capire quale sarà il prosieguo di una stagione che è iniziata con qualche problema di troppo”.