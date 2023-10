TMW – Ag. Caprile: “Napoli? Gli azzurri lo hanno voluto per davvero”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb sul suo assistito riguardo alla sua prima esperienza in A. Ecco come si è espresso:

“Il suo recupero procede bene, è rientrato in squadra ad inizio settimana e ora deve lavorare forte per arrivare al top della forma. Quando ti rendi conto fino in fondo che una società di alto livello vuole realmente, e non a chiacchiere, il giocatore, le condizioni si sono create per trovare un accordo che spero faccia bene a tutte e due nel futuro prossimo”.