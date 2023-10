Tarallo: “Chi critica Meret lo fa senza basi di conoscenza, non ci sono colpe da parte di Alex sul tiro di Valverde”.

L’ex preparatore dei portiere del Napoli Luciano Tarallo ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo delle tante critiche ad Alex Meret post Real Madrid. Queste le sue parole: “Si può solo ringraziare il Napoli per la partita giocata contro il Real Madrid. Hanno dato tutto sul campo e l’applauso finale del Maradona lo ha certificato. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma nel calcio 2+2 quasi mai fa 4. Per quanto riguarda Meret io dico che chi lo critica non ha le basi di conoscenza per farlo. I tifosi non hanno le competenze per capire quello che serve per andare tra i pali. Non ci sono colpe di Alex sul tiro di Valverde se andiamo nel dettaglio, perché si deve avere una reattività complessa. Quella palla viaggiava a centinaia di chilometri orari, e lì si tratta di decimi di secondi per reagire. Poi dal divano di casa siamo tutti bravi a poter fare meglio, questo con la pastiera davanti. Meret ci ha consegnato uno Scudetto e nessuno dice mai questo. Forse qualcuno voleva Onana, che allo United è costato 50 milioni ed è già stato messo alla porta. O forse volevano si prendesse Kepa, che contro il Napoli è uscito a vuoto. Meret ha la sola ‘colpa’ di essere stato sfortunato in quell’azione? Questo è il motivo per cui chi vince lo Scudetto subito dopo decide di andare via. Quando andrà via da qui lo rimpiangeremo”.