Repubblica – Perché Osimhen non batte più i rigori: il retroscena

Contro Udinese e Lecce, Victor Osimhen si è rifiutato di battere il rigore. Al suo posto sono andati, rispettivamente, Politano e Zielinski. Entrambi vincenti. Anche in Champions League contro il Real Madrid Osimhen ha lasciato l’onere del dischetto al numero 20 azzurro. Paura? Niente affatto. Secondo quanto si legge dal quotidiano Repubblica, il nigeriano avrebbe deciso di non tirare più i rigori per i video di TikTok. Il paragone della noce di cocco è palesemente razzista per lui, anche Thierry Henry gli ha dato manforte. Quindi, la questione sembra tutt’altro che chiusa e secondaria rispetto a quella del rinnovo. Osimhen si è sentito preso in giro e, quindi, da Bologna ha deciso non battere più i calci di rigore.