Repubblica – Le parole di ADL potrebbero favorire il disgelo: il punto sul caso Osimhen

Victor Osimhen è stato uno degli attori principali della vittoria dello scudetto, un trofeo che mancava ormai da 33 anni. Prima di lui, ci era riuscito solo Maradona. Il numero 9 azzurro ha anche, in un certo senso, fatto meglio: è stato il primo nella storia del Napoli a fare doppietta tra scudetto e vittoria della classifica dei cannonieri della Serie A. I partenopei non possono fare a meno di Victor, si rivela sempre insostituibile e prezioso, nonostante le questioni fuori dal campo. E probabilmente, presto si metterà un punto. “Il vero problema tra il Napoli e Osimhen è lo stallo sul rinnovo del contratto e in questo senso le parole di De Laurentiis potrebbero favorire il disgelo”, ha scritto Repubblica nell’edizione odierna. “Il presidente sicuramente proverà a riaprire la trattativa, anche per non correre il rischio che il bomber si svincoli tra un anno e mezzo a parametro zero”.