Pizzul: “Il Napoli meritava la vittoria più del Real. Ingenerose certe critiche contro Meret”

Bruno Pizzul, giornalista e telecronista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli avrebbe meritato di portare a casa i tre punti più del Real Madrid fermo restando che il pareggio sarebbe stato comunque un risultato giusto alla luce di quanto si è visto. Il Napoli, inizialmente, ha fatto fatica e in tanti, tra i tifosi azzurri, rimpiangevano la vecchia gestione tecnica. Ma Garcia sta facendo cambiare idea a molti anche perché i campani stanno giocando un buon calcio. Trovo ingenerose certe critiche contro Meret. Non penso che nella gara contro il Real Madrid abbia fatto male, anzi. Non vedo errori grossolani da parte dell’estremo difensore e penso meriti la massima fiducia e considerazione da parte di tutti”.