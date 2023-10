Marchetti sicuro: “Vi svelo chi era la prima scelta di ADL post Spalletti”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e del successore di Spalletti. Ecco cosa ha svelato:

“Italiano è stata certamente una delle scelte di De Laurentiis per sostituire Spalletti. Poi c’è stato un confronto con la Fiorentina, c’era una progettualità che è stata ribadita con un aumento di stipendio, quindi comunque il Napoli ha portato bene a Italiano. Secondo me come principi di gioco Italiano e Garcia non sono dissimili. C’è una profondità, un’aggressione alta della palla, c’è una difesa anche abbastanza alta. Quindi è un po’ il prototipo dell’allenatore che cercava De Laurentiis per il post Spalletti”.