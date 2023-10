Marchetti: “Per risolvere la situazione Osimhen servirebbe un accordo, altrimenti la cosa può solo peggiorare”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di radio Marte della situazione riguardante Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Non saprei perché Osimhen non batte più i calci di rigore. Senza sapere la situazione fino in fondo mi sembrerebbe una ripicca, un gesto che fa discutere. Mi sembra un messaggio alla società per far capire che non tutto è a posto. Un gesto simbolico per una situazione che a lui non piace. Per risolvere la situazione bisognerebbe trovare un accordo, oppure più la si trascini più peggiora. Forse abbiamo interpretato nel modo sbagliato gli incontri di quest’estate. L’unica quindi è trovare un accordo. Quando le situazioni si allungano troppo nascono le situazioni di principio. Se uno si impunta e non vuole più parlare con l’interlocutore, anche se ha torto, non ci parlerà. Quando si creano queste situazioni diventa più difficile risolverle”.