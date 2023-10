Gazzetta sulle dichiarazioni di ADL: “Parole solo in apparenza rassicuranti”

La Gazzetta dello Sport non si fida. La situazione complicata che vede Osimhen contro la società non si può risolvere, secondo la rosea, con le semplici dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il presidente aveva rassicurato i tifosi dicendo che presto il nigeriano avrebbe rinnovato perché “qui sono tutti contenti“. Invece, Gazzetta spiega: “Parole solo in apparenza rassicuranti, ma che in definitiva non scostano di un millimetro una situazione già cristallizzatasi a fine della sessione di mercato. Le parti si sono confrontate più volte ma non c’è accordo né sull’ingaggio, tantomeno sulla clausola rescissoria. Questo è il contesto e le polemiche nate sui famosi video di TikTok c’entrano poco con la questione rinnovo contratto, ma sicuramente non alimentano il dialogo, visto che il club non ha mai inteso scusarsi con il giocatore”.