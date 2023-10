Garcia: “Quello che non approvo di Garcia sono i cambi, non risolve nulla mettendo tre giocatori all’88′”

L’ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ di Garcia e del Napoli. L’ex centravanti non approva i cambi tardivi del tecnico francese, perché non portano giovamenti alla squadra. Queste le sue parole: “Quello che non approvo di Garcia sono i cambi. Non ci trovo un senso logico, non tanto per gli uomini che mette, ma per i tempi. All’88’ cambia ben 3 giocatori, ma cosa risolvi? Chi entra non ha neanche il tempo di soffiarsi il naso che la partita finisce. Sta facendo delle cose che non mi convincono e non mi piace. Non discuto della bravura di Garcia, ma sta facendo delle cose senza logica, e nessuno gli ha chiesto perché ne ha cambiati 3 all’88′”.