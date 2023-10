Del Genio: “Non paragonariamo questo Napoli a quello contro il Liverpool, la partita più importante dell’anno è con la Fiorentina”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni de ‘Il Napoli su Telecapri’. Queste le sue parole: “In questo momento non si può paragonare questo Napoli a quello contro il Liverpool visto l’anno scorso. Quel Napoli aveva entusiasmo, la testa libera e sicurezza nei propri mezzi, mentre quello odierno è uscito da una crisi profonda che è durata poche giornate. Il Napoli ha avuto una crisi d’identità, che è la crisi più brutta che si possa avere. Ne stiamo uscendo rapidamente ma non possiamo pensare di esserne usciti così rapidamente. Ora la partita più importante dell’anno, voglio enfatizzare ma ci credo, Napoli-Fiorentina. Ci farà capire di più delle partite contro Lecce e Udinese quanto siamo progrediti e con un avversario meno forte del Real Madrid ma comunque molto forte. La Fiorentina gioca bene, sta bene in campo e ha idee di calcio molto precise”.