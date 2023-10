CdS – Napoli-Fiorentina: diversi i ballottaggi, Lindstrom può partire titolare? Il punto

Archiviata la sfida di Champions con il Real Madrid, il Napoli si concentra sulla prossima giornata di Serie A. Nella scorsa stagione, il 7 maggio, i tifosi festeggiavano i campioni d’Italia al Maradona con la Fiorentina. La partita si concludeva 1-0 con la rete di Osimhen su rigore. Soltanto pochi giorni prima, a Udine, era arrivata l’aritmetica conquista del tricolore. A pochi mesi da quei momenti magici, il Napoli ospita di nuovo la Fiorentina. Il Corriere dello Sport cerca di capire quale potrebbe essere l’undici titolare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il turnover è un’esigenza e Garcia qualcosa cambierà. Forse a sinistra, quella zona in cui da anni vive il ballottaggio più lungo, si fa per dire: Mario Rui o Olivera? In vantaggio c’è il primo, che ha giocato con l’Udinese e può rientrare domenica. Garcia riflette: a destra, in attacco, Lindstrom oppure Raspadori o Elmas, per consentire a Politano di recuperare; poi (forse, chi può dirlo?), uno in mezzo al campo, settore in genere inavvicinabile, con rotazioni che si perdono nella notte dei tempi”.