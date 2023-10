Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per parlare della corsa scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Sulla carta l’Inter ha qualcosina in più delle altre, è stata molto brava sul mercato, ha doppioni di altissimo livello in tutti i ruoli. Ovviamente il campionato è molto lungo, però credo che sarà una lotta fino alla fine con il Milan e forse con il Napoli, se riesce a tornare ai livelli dell’anno scorso ma non sarà semplice”.