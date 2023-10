Bianchi: “Serve tempo per dare giudizi, soprattutto per questo nuovo Napoli. Era semplicissimo avere a che fare con Maradona”

L’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi, che alla guida del club azzurro ha vinto uno Scudetto ha parlato ai microfoni de Il Mattino. L’intervista esclusiva è in occasione dei suoi 80 anni, che compirà domani, e ha parlato di Maradona e del Napoli di Garcia. Queste le sue parole: “Era semplicissimo avere a che fare con Maradona. A San Siro prima di una sfida con l’Inter l’ho battuto in una sfida di palleggi. Lui palleggiava con un limone e lo guardavano tutti estasiati. Allora io ne presi un altro e iniziai a palleggiare, ne feci uno in più di lui. Per tutto l’anno non ha fatto altro che chiedermi la rivincita, ma io gli ho sempre detto di no perché sapevo mi avrebbe massacrato. Per quanto riguarda il Napoli di Garcia io mi chiedo come faccia a piacere o meno una squadra dopo solo un mese. Serve tempo per dare un giudizio, questo è un insegnamento dei miei vecchi maestri”.