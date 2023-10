Adani: “Non dobbiamo farci condizionare dalla passata stagione, il Napoli contro il Real ha fatto una buona partita”

Ai microfoni della Bobo Tv l’ex difensore Lele Adani ha parlato della sfida di martedì sera al ‘Maradona’ tra il Napoli ed il Real Madrid. L’ex centrale di Inter e Fiorentina ha replicato ad Antonio Cassano, che aveva parlato di un Napoli che non aveva giocato bene. Queste le parole di Adani: “Dobbiamo andare oltre al Napoli di Spalletti, altrimenti le nostre analisi saranno condizionate. Quella squadra è stata talmente un miraggio che ci facciamo condizionare se non la togliamo. Se togli quello che ci manca, bisogna dire che il Napoli ha giocato una buona partita. Dalle statistiche notiamo come il possesso palla sia lo stesso, per gli xG, quindi per gol attesi, 2.59 Napoli e 1.49 per il Real, tiri totali ed in porta sono 18-7 per il Napoli e 19-4 per il Real Madrid. Un’ottima gara quella del Napoli, non dimentichiamo Natan e Ostigard, una gara che è stata sul filo ed è stata decisa da un tiro. Il Real quando conta si procura l’occasione decisiva, la partita è stata ottima e temevo potesse sbagliarla”.