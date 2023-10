L’ex allenatore italiano Cesare Prandelli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport. Tra i temi trattati, il match di ieri tra Napoli e Real Madrid.

Di seguito le sue parole: “Non dimentichiamoci chi aveva di fronte la squadra di Garcia. Ancelotti ha dei giocatori super: Bellingham è stratosferico e non lo dico soltanto per il gol e l’assist: è un mix di tecnica e atletismo, sfiora la perfezione. A me ricorda un po’ Rijkaard“.