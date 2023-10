Ancelotti: “Partita difficile, abbiamo sofferto nel secondo tempo. Osimhen è il migliore al mondo di testa”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato l’esito della partita Napoli-Real Madrid ai microfoni di Movistar Champions League.

“È stata una partita difficile contro un avversario forte. Non abbiamo gareggiato bene ma abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Rigore? Penso che non ci sia, è un rimpallo di Nacho e non può tagliarsi la mano. Si poteva dare come no, ma la regola dice che non lo si può dare a seguito di un rimbalzo. Nel primo tempo abbiamo trovato ottime soluzioni con Bellingham e Rodrygo che riuscivano a fronteggiarsi negli uno contro uno. Abbiamo sofferto nel secondo tempo ma quando giochi contro una squadra del genere bisogna farlo. Modric? Ha portato dei risultati, avevamo bisogno di più controllo del gioco e con la sua qualità ed esperiena ce lo ha dato. Osimhen? È il miglior attaccante di testa al mondo! Sul primo gol potevamo fare di meglio ma di solito accade così”.