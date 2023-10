Filardi: “La prestazione del Napoli stasera sarà eccezionale e metterà in difficoltà il Real”

L’ex calciatore azzurro ha parlato a Radio Marte: “La prima mezz’ora della sfida contro il Real Madrid nel 1987 è la più bella della storia del Napoli. Al San Paolo c’erano quasi centomila persone, non riuscivamo a parlare tra noi in campo. Il risultato finale è stato una grande delusione, ci penso ancora. I due problemi di oggi sono che il Real è abituato a queste gare e poi c’è Vinicius. Non marcheranno però a uomo, questo potrebbe favorire la fluidità di gioco del Napoli. La prestazione del Napoli stasera sarà eccezionale e metterà in difficoltà il Real: spero che gli spagnoli questa sera non riescano a trovare la chiavetta per risolvere la partita. Rui o Olivera? Per me Mario Rui: la catena di sinistra con Rui rende di più, il portoghese è un calciatore troppo importante anche per il feeling trovato con Kvaratskhelia, senza nulla togliere ad Olivera”.