Calciomercato, primo contatto con il Fenerbahce per Szymanski

Sebastian Szymanski, classe ’99, nato a Biała Podlaska e connazionale di Piotr Zielinski, è il nuovo obiettivo per il Napoli.

Il Napoli, secondo diversi media turchi, avrebbe messo gli occhi già da un po’ sul talento polacco che attualmente milita nel Fenerbahce.

Durante questo inizio di stagione ha già siglato 8 gol e 4 assist in sole 14 presenze. Prima dell’approdo in Turchia, il polacco ha giocato con la maglia del Feyenoord; per lui 40 presenze, di cui 29 in Eredivisie e ben 10 gol e 7 assist.

Anche la Fiorentina è interessata al centrocampista polacco; gli osservatori della società viola, insieme a quelli del Napoli, hanno assistito alla vittoria del Fenerbahçe per 5-0 contro il Rizespor.