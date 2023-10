Bucciantini: “Il Napoli è stato bravissimo a ritrovarsi. Osimhen? Se non rinnovi entro i 18 mesi alla scadenza, ogni giorno che passa è nemico”

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a ‘Si Gonfia la Rete’: “La mira del Napoli è migliorata perché c’è una connessione migliore nella squadra con l’attacco. La crescita di condizione atletica di Anguissa e Kvara ti permettono di essere più prepotente e aggressivo e alla fine sono sempre i giocatori che fanno la differenza. Ogni allenatore difende il suo e se Garcia ne sente il bisogno è perché non ha ancora tutto sotto controllo. Nel calcio funziona tutto quando stanno bene i giocatori. Il Napoli è stato bravissimo a ritrovarsi: si è fermato e si è deciso di non sprecare quanto di buono fatto negli scorsi anni. Uguale a Spalletti non c’è nessuno e questo è stato il grande equivoco di partenza. Non si manda avanti di inerzia una squadra che aveva degli allenamenti collaudati ed è giusto che Garcia che ha 20 anni di carriera, ci metta il suo. Così come è giusto che la squadra dica la sua: incontrarsi è stato giusto anche perché da quel momento il Napoli è ripartito.

Osimhen? Se non rinnovi entro i 18 mesi alla scadenza, ogni giorno che passa è nemico. Non sono preoccupato dalla mancata esultanza di Osimhen, se stasera segna al 90esimo sono sicuro che esulta! Rinnovare oggi è difficile, ma stasera Osimhen riderà”.