Valverde in conferenza: “Modric? è importante nello spogliatoio, approfittiamo della sua esperienza. Su Bellingham…”

Alla vigilia di Napoli-Real Madrid, il centrocampista Federico Valverde è intervenuto in conferenza per presentare la sfida contro gli azzurri.

Su Modric: “Un esempio per tutti, soprattutto per i giovani come me. Vive questo momento come sempre, non si è offeso e dice tutto di lui: è un guerriero, sempre competitivo. Lui è la storia del Real Madrid e del calcio in generale. Approfittiamo della sua esperienza, è importante nello spogliatoio”.

Cosa pensi di Bellingham? “Le figure mondiali lasciano sicuro una traccia e lui non fa eccezione. Molto giovane, per quanto sembri che giochi da anni nel Real Madrid, è in ottima forma. Sembra molto maturo e anche come persona è uno positivo, potrà diventare un buon capitano”.

Kroos, Bellingham, Tchouameni e Valverde: il vostro è il miglior centrocampo del mondo? “Mi sembra una domanda piccante. Sono tutti calciatori di qualità, tra i migliori al mondo e danno tutto ogni giorno. C’è sana competizione, andiamo tutti nella stessa direzione per vincere”.