Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni Mediaset

Manca poco per la seconda partita di Champions League del girone C. Domani sera, il Napoli affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ritrovato lo spirito e la fiducia di un tempo, il Napoli si è rimesso in carreggiata dopo le ultime due importanti vittorie in campionato. Nessun dubbio per la formazione di domani per Rudi Garcia, come riportato da MediasetSport: “Viste anche le scelte obbligate nessun dubbio di formazione quindi per l’allenatore francese, che conferma il centrocampo composto da Lobotka, Anguissa e Zielinski e rilancia dal primo minuto Politano, che si sistemerà sulla destra del tridente completato da Osimhen e Kvara”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Real Madrid(4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham, Rodrygo, Joselu.