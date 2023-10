Garcia su Kvara: “Dopo aver segnato, è più leggero ed è felice in campo”

Alla vigilia di Napoli-Real Madrid, l’allenatore Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico francese alla domanda su Kvaratskhelia: “Qualcosa di diverso nel nostro atteggiamento tra me e la squadra? Quando vinci le prime due partite non puoi dire che l’inizio sia andato male, continuando ad avere il miglior possesso palla di Serie A, tirando tanto in porta, quando ti avvicini alla porta magari torna la fiducia dei singoli, penso a Kvara che dopo aver segnato è più leggero nella testa ed è felice in campo: è un giocatore unico, che salta l’uomo, e che forse prima forzava le giocate pensando al gol che gli mancava. Non è cambiato molto, ma ora dobbiamo più efficacia sotto porta: dovevamo migliorare lì, e forse segnare sui calci piazzati come successo a Lecce. Con la qualità dei nostri vinci più facilmente e non pareggi”.