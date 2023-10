CdM, il Napoli riparte dal centrocampo: ecco i cambiamenti di Garcia

Come una fenice, il Napoli di Garcia sta rinascendo dopo le sue ultime prestazioni. Lasciato alle spalle il cul-de-sac di inizio stagione, gli azzurri tornano ad ingranare; quali sono state le mosse messe in campo da mister Garcia? Ne parla il Corriere del Mezzogiorno: “Il cambiamento parte soprattutto dai flussi di gioco, come confermano anche le interviste ai calciatori. Il Napoli palleggia di più, meglio, con maggiore velocità, qualità e con idee verticali, rendendo protagonista il centrocampo. Anguissa, dopo un inizio di stagione complicato a causa anche dell’infortunio rimediato in ritiro a Castel di Sangro, è tornato il dominatore della mediana. Ha vinto duelli, si è alternata in maniera brillante nelle rotazioni con Lobotka per lo sviluppo della manovra. Nelle ultime gare il regista slovacco è tornato l’epicentro del sistema Napoli, ha abbinato un brillante lavoro nell’interdizione del gioco con il ritrovato protagonismo nella gestione del palleggio”.