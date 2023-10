Adani: “Il Napoli non sarà quello dello scorso anno. Rinnovo Osimhen complicato”

Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2.

Queste le sue parole: “Il Napoli togliamoci dalla testa che sarà quello dello scorso anno, però resta una squadra molto forte e i calciatori forti sono tornati a un certo livello. Sono stati inseriti nuovi come Natan e poi Lindstrøm. Adesso iniziano i test importanti, quelli con squadre tipo il Real Madrid. La nottata con Osimhen sarà lunga, non è terminata ancora perché il rinnovo è complicato. Non si chiude la nottata con il suo messaggio sui social, sarà molto difficile per il Napoli ricucire il rapporto“.